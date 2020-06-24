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قذيفة تركية تضرب إيران

Time منذ ساعتين
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قذيفة تركية تضرب إيران

وكالات (صدى):
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، مساء الأربعاء، سقوط قذيفة هاون داخل بلاده أطلقتها القوات التركية خلال اشتباكات مع الجماعات المسلحة، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المعارض.

وقال موسوي، في تصريحات صحفية نشرتها الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إنه ”خلال اشتباكات بين القوات التركية والجماعات الإرهابية، أصابت قذيفة هاون أراضي إيران، والتي لم تتسبب لحسن الحظ في وقوع إصابات“.

وأضاف أنه ”يتم التحقيق في أبعاد هذا الحادث من قبل مسؤولي الحدود في البلدين (إيران وتركيا)“، مبينا أن ”المواجهات بين القوات التركية والمعارضين الأكراد أدت إلى إصابة اثنين من حرس الحدود الأتراك، توفي أحدهما متأثرًا بجراحه، بحسب مصادر تركية“.

وتابع: ”لقد قلنا إن مكافحة الإرهاب يجب أن تكون عملا عالميا، ومن الضروري أن تلتزم جميع الدول بذلك، وللأسف طالما استمرت بعض الدول في دعم هؤلاء الإرهابيين، فإننا لسوء الحظ نرى جرائمهم“.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر بيان لوزارة الدفاع التركية أن جنديًا من قواتها قُتل فيما أصيب اثنان آخران في جنوب شرق البلاد، إثر تعرضهم لإطلاق نار من الجانب الإيراني للحدود.

ولم يوضح البيان التركي الجهة التي استهدفت القوات التركية، لكن الوزارة ذكرت أن ”الجنود كانوا في مهمة استطلاع ومراقبة في بلدة يوكسيكوفا الحدودية في إقليم هكاري بجنوب شرق تركيا“.

وتشترك إيران مع تركيا في حدود برية يقدر طولها بـ 500 كيلو متر، ويرتبط البلدان بـ3 منافذ برية مشتركة، وعادةً ما ينفذ عناصر من حزب العمال الكردستاني المعارض للنظامين الإيراني والتركي هجمات ضد قوات حرس الحدود لكلا البلدين.

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أحدث التعليقات

مرني عند الغروب
خلو الرجال يترزق الله ... ولا الرزق لازم يروح لجبل الشيطان
زائر
الله يشفيه ويشفي كل مريض مسلم
زائر
الصورة كذب ومفبركة ونصيحه شغل المنتديات نسخ ولصق فكونا منها .. المهم شخبار الحجب هههههههههه
. راعــي الـددســـن .
الله يشـافـيه ويعافيه ممـا فيـه .
. راعــي الـددســـن .
الحمد لله .

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