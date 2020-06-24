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بالفيديو.. ياسر المعارك يُجيب على سؤال عن كثرة الشكاوى من شركات التأمين

Time منذ ساعتين
Views 1408
بالفيديو.. ياسر المعارك يُجيب على سؤال عن كثرة الشكاوى من شركات التأمين

عادل الحربي (صدى):
أكد ياسر المعارك المتحدث الرسمي للضمان الصحي، أنه يجب على المؤمن له قراءة اللائحة التنفيذية ويعرف ما له وما عليه، وفي حال وجود أي استفسار أو نقطة يحتاج لتوضيحها يجب عليه التواصل مع المجلس.

وأجاب على سؤال حول كثرة الشكاوى من شركات التأمين، قال: " التأمين الصحي هو عبارة عن عدة أطراف المؤمن له وصاحب العمل وشركة التأمين ومقدم الخدمة، ونحن نقوم بالعديد من آليات الرقابة والإشراف، ومن خلال هذه الإدارة رصدنا مخالفات على الشركات ومقدم الخدمات وكل الأطراف، ونحن نحاول نوزن هذه العلاقة بين جميع الأطراف ".

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج "ياهلا" : "المجلس أطلق أكثر من 15 مبادرة خلال جائحة كورونا بهدف تمكين الجهات ذات العلاقة بالتأمين والحفاظ على استقرار السوق والحد من آثار هذه الجائحة" .

 

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أحدث التعليقات

مرني عند الغروب
خلو الرجال يترزق الله ... ولا الرزق لازم يروح لجبل الشيطان
زائر
الله يشفيه ويشفي كل مريض مسلم
زائر
الصورة كذب ومفبركة ونصيحه شغل المنتديات نسخ ولصق فكونا منها .. المهم شخبار الحجب هههههههههه
. راعــي الـددســـن .
الله يشـافـيه ويعافيه ممـا فيـه .
. راعــي الـددســـن .
الحمد لله .

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