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المرور يوصي بالتأمين على المركبة
منذ 9 دقائق
1214
عادل الحربي (صدى):
أوضحت الإدارة العامة للمرور، بالتأمين على المركبة لحفظ الحقوق خلال الحوادث المرورية.
وقال المرور: "تأمينك على مركبتك، يضمن حقوقك وحقوق الآخرين عند وقوع الحوادث المرورية لا قدر الله ".
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أحدث التعليقات
زائر
وهذا اللي بالصورة كيف يسمح له بالدخول بهذا البس الى المجمع التجاري وفين مخالفة الذوق العام
. راعــي الـددســـن .
الحمد لله على سـلامتـها .
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . . الله يشـافيـهم ويعـافيـهم .
. راعــي الـددســـن .
حلـــيب النــاقـة لـــــذيذ .😋😋.
. راعــي الـددســـن .
الله يجزي سمو الأمير كل خير ويبارك فيه .
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