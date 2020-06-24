نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

المرور يوصي بالتأمين على المركبة

Time منذ 9 دقائق
Views 1214
المرور يوصي بالتأمين على المركبة

عادل الحربي (صدى):
أوضحت الإدارة العامة للمرور، بالتأمين على المركبة لحفظ الحقوق خلال الحوادث المرورية.

وقال المرور: "تأمينك على مركبتك، يضمن حقوقك وحقوق الآخرين عند وقوع الحوادث المرورية لا قدر الله ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
وهذا اللي بالصورة كيف يسمح له بالدخول بهذا البس الى المجمع التجاري وفين مخالفة الذوق العام
. راعــي الـددســـن .
الحمد لله على سـلامتـها .
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . . الله يشـافيـهم ويعـافيـهم .
. راعــي الـددســـن .
حلـــيب النــاقـة لـــــذيذ .😋😋.
. راعــي الـددســـن .
الله يجزي سمو الأمير كل خير ويبارك فيه .

أخر الأخبار

جدة ومكة تُسجلا أعلى درجات الحرارة اليوم في المملكة
جدة ومكة تُسجلا أعلى درجات الحرارة اليوم في المملكة
Time منذ 3 دقائق Views 1075
وزير الداخلية يوجه بالاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في مجالات الحد من الجريمة
وزير الداخلية يوجه بالاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في مجالات الحد من الجريمة
Time منذ 7 دقائق Views 1191
المرور يوصي بالتأمين على المركبة
المرور يوصي بالتأمين على المركبة
Time منذ 9 دقائق Views 1214
الخارجية الأمريكية: تركيا معبر للمتطرفين وتستغل قوانين مكافحة الإرهاب
الخارجية الأمريكية: تركيا معبر للمتطرفين وتستغل قوانين مكافحة الإرهاب
Time منذ 12 دقيقة Views 1212
فضح مشروع سري إيراني لتطوير الصواريخ وتورط شركة ألمانية
فضح مشروع سري إيراني لتطوير الصواريخ وتورط شركة ألمانية
Time منذ 18 دقيقة Views 1235
ضبط 118مخالفة للتدابير الصحية في المنطقة الشرقية
ضبط 118مخالفة للتدابير الصحية في المنطقة الشرقية
Time منذ 21 دقيقة Views 1303
الكويت تفتح تحقيقًا في تسجيلات حاكم المطيري المسرّبة
الكويت تفتح تحقيقًا في تسجيلات حاكم المطيري المسرّبة
Time منذ 35 دقيقة Views 1362
شاهد.. غوميز يُغني للهلال بعد عودته للمملكة: «اشتقت»
شاهد.. غوميز يُغني للهلال بعد عودته للمملكة: «اشتقت»
Time منذ 36 دقيقة Views 1325
حثلين: قريبا مشروع سقيا الإبل للمحتاجين من الملاك
حثلين: قريبا مشروع سقيا الإبل للمحتاجين من الملاك
Time منذ 40 دقيقة Views 1312
المملكة تؤكد أن محاولات الاحتلال بضم أراض جديدة يعد انتهاكًا للقانون الدولي
المملكة تؤكد أن محاولات الاحتلال بضم أراض جديدة يعد انتهاكًا للقانون الدولي
Time منذ 42 دقيقة Views 1351