فضح مشروع سري إيراني لتطوير الصواريخ وتورط شركة ألمانية

وكالات (صدى):
أنشأ الحرس الثوري الإيراني، مجمع لإنتاج الألومنيوم على أطراف الصحراء في إقليم خراسان الشمالي بشمال شرق إيران وبالقرب من أكبر مكمن للبوكسايت تحت الأراضي الإيراني .
ويتم إنتاج مسحوق الألومنيوم لاستخدامه في برنامج إيران الصاروخي، وفقا لما قاله مسؤول سابق في الحكومة الإيرانية وأظهرته وثائق تتعلق بالمنشأة.
يشار إلى أن مسحوق الألومنيوم يُستخلص من البوكسايت ويعد مكونا رئيسيا في صناعة وسائل الدفع التي تعمل بالوقود الصلب لإطلاق الصواريخ.
وقال مسؤول سابق، إن إيران بدأت إنتاج المسحوق للاستخدام العسكري قبل أكثر من خمس سنوات، وقد بدأ إنتاج مسحوق الألومنيوم في إيران للاستخدام في الصواريخ، وهو الأمر الذي لم يسبق نشر شيء عنه من قبل، في ظل العقوبات الدولية التي تهدف لمنع المساعي الإيرانية للحصول على تكنولوجيا متطورة لصناعة الأسلحة.
وكشفت وثائق لـ "رويترز"، تفاصيل مسحوق الألومنيوم والمعنيين به بتواريخ مختلفة من 2011 إلى 2018، فيما ذكرت إحدى هذه الوثائق رسالة موجهة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي من أحد قادة الحرس الثوري وصفت الدولة الإيرانية شقيقه بأنه أبو برنامج الصواريخ الإيراني.
وفي الرسالة وصف محمد طهراني مقدم منشأة جاجرم بأنها "مشروع لإنتاج وقود الصواريخ من مسحوق معدني" واعتبر أنها تلعب دورا كبيرا في "تحسين قدرة البلاد على الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ".
وأكد المسؤول أن غادر إيران في 2018 بعد أن وجهت إليه اتهامات بإثارة القلاقل في أعقاب تصريحات علنية أدلى بها عن فساد بعض المسؤولين الحكوميين، مؤكدًا أنه يريد فضح البرنامج لأنه يعتقد أن طموحات إيران الصاروحية ليست في مصلحة الشعب الإيراني.
وأوضحت الوثائق المتعلقة ببرنامج مسحوق الألومنيوم، أن شركة إيران ألومينا إدارة تتولى منشأة جاجرم. وهذهالشركة تابعة لمؤسسة المناجم وتنمية وتحديث الصناعات المنجمية الإيرانية وهي الشركة القابضة المملوكة للدولة في قطاع المناجم والتعدين.
ويشير موقع شركة إيران ألومينا الإلكتروني إلى أنها تدير منجما للبوكسايت ومنشأة لإنتاج الألومنيوم في مجمع يقع على مسافة عشرة كيلومترات تقريبا إلى الشمال الشرقي من جاجرم.
ويتم تحويل مادة البوكسايت إلى الألومينا التي تستخدم في إنتاج معدن الألومنيوم. ويصنع مسحوق الألومنيوم من المعدن. ويستخدم المسحوق في منتجات شتى من الطلاء إلى الإلكترونيات إلى الألواح الشمسية والألعاب النارية.
وبسبب خواصه التفجيرية يعد مسحوق الألومنيوم أيضا عنصرا رئيسيا في وسائل الدفع بالوقود الصلب المستخدمة في إطلاق الصواريخ. وعند مزج المسحوق بمادة تحتوي على الأكسجين تنطلق كمية هائلة من الطاقة.
وأفادت إحدى الرسائل أن شركة إيران ألومينا أجرت مباحثات مع شركة صينية تناولت الحصول على معدات. والشركة الصينية التي ورد اسمها في الوثائق هي شركة الانشاءات والهندسة الخارجية الصينية للصناعات المعدنية غير الحديدية المعروفة اختصارا بالأحرف الانجليزية إن.إف.سي.
وفي الرسالة المؤرخة في أكتوبر/2011 الموجهة لرئيس برنامج الصواريخ بالحرس الثوري كتب قاسمي العضو المنتدب لشركة إيران ألومينا: "اتباعا لتعليماتك توصلنا إلى اتفاق مع السيد لي شياو فنج ... لتوريد جزء من الآلات والمعدات المطلوبة عن طريق شركة إن.إف.سي الصينية" من شركة ألمانية وشركة يابانية. وتضمن موضوع الرسالة عبارة "مسحوق الألومنيوم".
ولم يتم التعرف على الشركتين الألمانية واليابانية المشار إليهما في الرسالة. ولم يتسن الاتصال بمسؤول الشركة الصينية