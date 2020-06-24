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وزير الداخلية يوجه بالاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في مجالات الحد من الجريمة

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وزير الداخلية يوجه بالاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في مجالات الحد من الجريمة

الرياض (صدى):
وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لمركز أبحاث الجريمة، بالاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في مجالات الحد من الجريمة والأبحاث والدراسات المتعلقة بها.

جاء ذلك خلال رئاسة سموه للاجتماع الأول للجنة العليا لمركز أبحاث الجريمة الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أعمال وأنشطة ومبادرات المركز وشراكاته المحلية والدولية، وخطط تطويره لتعزيز إمكاناته وقدراته لتحقيق أهدافه الاستراتيجية ومنها الحد من الجريمة ودعم القرار الأمني.

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أحدث التعليقات

زائر
وهذا اللي بالصورة كيف يسمح له بالدخول بهذا البس الى المجمع التجاري وفين مخالفة الذوق العام
. راعــي الـددســـن .
الحمد لله على سـلامتـها .
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . . الله يشـافيـهم ويعـافيـهم .
. راعــي الـددســـن .
حلـــيب النــاقـة لـــــذيذ .😋😋.
. راعــي الـددســـن .
الله يجزي سمو الأمير كل خير ويبارك فيه .

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