الكويت تفتح تحقيقًا في تسجيلات حاكم المطيري المسرّبة

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت الكويت عن فتح تحقيقًا في التسجيلات الصوتية المسرّبة بين حاكم المطيري والزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
وكشف مصدر أمني كويتي، أن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأفاد مصدر داخل جامعة الكويت، بأن الجامعة تراقب الوضع وتنتظر نتيجة التحقيقات؛ لتتصرف في ضوء ما ستسفر عنه الأمور.
وكان المعارض القطري خالد الهيل، قد نشر تسريبات للمطيري والقذافي بشأن مشروعهما لإثارة الفوضى في دول خليجية منذ سنوات.
وقال خالد الهيل: “أنا مستعد لتسليم الجهات الأمنية في الكويت التسجيل كاملا ومتأكد أنها قضية أمن دولة وتحريض وتآمر على قلب نظام الحكم، وأيضا تؤكد تهمة الإرهاب والتواطؤ مع عدو أجنبي ضد وطنه وضد دول شقيقة”.