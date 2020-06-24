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الكويت تفتح تحقيقًا في تسجيلات حاكم المطيري المسرّبة

Time منذ 34 دقيقة
Views 1355
الكويت تفتح تحقيقًا في تسجيلات حاكم المطيري المسرّبة

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت الكويت عن فتح تحقيقًا في التسجيلات الصوتية المسرّبة بين حاكم المطيري والزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

وكشف مصدر أمني كويتي، أن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفاد مصدر داخل جامعة الكويت، بأن الجامعة تراقب الوضع وتنتظر نتيجة التحقيقات؛ لتتصرف في ضوء ما ستسفر عنه الأمور.

وكان المعارض القطري خالد الهيل، قد نشر تسريبات للمطيري والقذافي بشأن مشروعهما لإثارة الفوضى في دول خليجية منذ سنوات.

وقال خالد الهيل: “أنا مستعد لتسليم الجهات الأمنية في الكويت التسجيل كاملا ومتأكد أنها قضية أمن دولة وتحريض وتآمر على قلب نظام الحكم، وأيضا تؤكد تهمة الإرهاب والتواطؤ مع عدو أجنبي ضد وطنه وضد دول شقيقة”.

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أحدث التعليقات

زائر
وهذا اللي بالصورة كيف يسمح له بالدخول بهذا البس الى المجمع التجاري وفين مخالفة الذوق العام
. راعــي الـددســـن .
الحمد لله على سـلامتـها .
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . . الله يشـافيـهم ويعـافيـهم .
. راعــي الـددســـن .
حلـــيب النــاقـة لـــــذيذ .😋😋.
. راعــي الـددســـن .
الله يجزي سمو الأمير كل خير ويبارك فيه .

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