وزير الرياضة يُدشن منصة تراخيص مراكز الغوص

ماجد محمد (صدى):
دشّن سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأربعاء، منصة تراخيص مراكز الغوص، بالتعاون مع اتحاد الرياضات البحرية والغوص.
وقال سمو وزير الرياضة: " اليوم ندخل مرحلة جديدة وأكثر تنظيمًا لصالح الرياضات البحرية والغوص، التي تحظى باهتمام كبير لدى شبابنا، لذا تم إطلاق هذه المنصة لتمنح كافة المستفيدين التراخيص اللازمة لممارسة هوايتهم وفق شروط وأنظمة دقيقة " .
وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية والغوص الأمير سلطان بن فهد بن سلمان، إلى أن " إطلاق منصة تراخيص مراكز الغوص يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030"، التي تضمنت تطوير القطاع الرياضي والنهوض بمقوماته وتلبية متطلبات فئات المجتمع السعودي كافة " .