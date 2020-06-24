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بالفيديو .. فهد الشليمي ينتقد حاكم المطيري

Time منذ ساعة
Views 1434
بالفيديو .. فهد الشليمي ينتقد حاكم المطيري

خالد الظفيري (صدى):
انتقد الدكتور فهد الشليمي، رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، حاكم المطيري واتباع الاخوان وتركيا الذين يخططون لمؤامرات تستهدف الكويت وبلاد الخليج العربي.

وأضاف، خلال مداخلة بقناة العربية، أن الجماعات الإرهابية مثل الأخوان تضخم الاحداث في بلادها، فيما لم تتحدث عن تركيا التى يحدث فيها انتهاكات بحق الموظفين والصحفين.

وتساءل عن السبب الذى لا يجعل تسريبات حاكم المطيري "ترند" في الكويت، وكذلك عمن يدير الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الجامعات قد تكون أوكار لصانع الإرهاب باحتكار وتجنيد اتحاد الطلبة، مشددًا على ضرورة تغيير من يستخدم الجامعات في هذا الأمر.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
حلـــيب النــاقـة لـــــذيذ .😋😋.
. راعــي الـددســـن .
الله يجزي سمو الأمير كل خير ويبارك فيه .
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــيه .👍🤖👍.
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمهم ويجـعل مثـواهم الجنه .
. راعــي الـددســـن .
يا حلـو صـورة البِـــل .🐪🐫🐪.

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