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بالفيديو.. جامعة الأميرة نورة تكشف موعد إطلاق برنامج "دبلوم اللغة الصينية للأعمال"

Time منذ 55 دقيقة
Views 1347
بالفيديو.. جامعة الأميرة نورة تكشف موعد إطلاق برنامج "دبلوم اللغة الصينية للأعمال"

جدة (صدى):
أبرمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم عقداً مع جامعة بكين للغات والثقافة لتقديم خدمات "برنامج دبلوم اللغة الصينية للأعمال" حيث مثّل الجامعة معالي رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى..

أكدت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتورة لطيفة آل فريان لقناة " الإخبارية " أنه انطلاقاً من رؤية المملكة الاستشرافية للمستقبل بإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي في المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات، عملنا في جامعة الأميرة نورة على تكثيف الجهود لتقديم دبلوم نوعي لتعليم اللغة الصينية يهدف إلى تأهيل الكوادر المطلوبة في سوق العمل.

وأشارت آل فريان إلى أن هذه الخطوة ستعمل على فتح آفاق جديدة للطالبات وتوسع دائرة التنوع الثقافي أمامهم، وتمكنهم من الاستفادة من خبرات ومعارف الحضارات الأخرى في جميع المجالات، مما يسهم في بلوغ الأهداف المستقبلية في مجال التعليم تحقيقاَ لرؤية المملكة 2030

وأضافت : سنبدأ في تصميم البرنامج وسيكون جاهز في سبتمبر ويكون دراسته سنتين ومنهم التدريب الميداني بما يتناسب مع سوق العمل.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
حلـــيب النــاقـة لـــــذيذ .😋😋.
. راعــي الـددســـن .
الله يجزي سمو الأمير كل خير ويبارك فيه .
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــيه .👍🤖👍.
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمهم ويجـعل مثـواهم الجنه .
. راعــي الـددســـن .
يا حلـو صـورة البِـــل .🐪🐫🐪.

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