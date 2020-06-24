سيرخيو أوغيرو يخضع لجراحة في الركبة

وكالات (صدى):
كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن خضوع المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أوغيرو إلى عملية جراحية في الركبة.
وقال جواردويلا: " سيخضع سيرخيو لجراحة غدا، في برشلونة مع الطبيب رامون كوجات، بعدها لا نعلم متى يمكنه العودة والانضمام لنا، بعد الجراحة سيخبرنا بمزيد من الدقة متى سيعود للملاعب ".
وكان أغويرو هداف فريق مانشستر سيتي، قد سافر إلى برشلونة أمس الثلاثاء، لعلاج ركبته.
يذكر أن النجم الأرجنتيني، كان قد أُصيب في ركبته خلال مباراته أمام بيرنلي بنتيجة 5/0 يوم الاثنين الماضي؛ ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي .