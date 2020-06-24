شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع الأطعمة والمشروبات، عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وبريدة، والدمام.
وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى مساعد مدير التسويق التجاري (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال).مساعد مدير التسويق التجاري (بريدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال).
– بالإضافة إلى منسق قسم السلامة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية، أو إدارة الصحة والسلامة).
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