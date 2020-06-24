طريقة حساب المعاش التقاعدي إلكترونيًا

عادل الحربي (صدى):
كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، طريقة حساب المعاش التقاعدي باستخدام الحاسبة الإلكترونية.
وأعلنت المؤسسة، عن إتاحة حساب قيمة المعاش التقاعدي التقريبي بناء على بعض البيانات المدخلة.
وتشمل البيناتا المطلوب الآتي: " مقدار آخر راتب، نوع الجنس، نوع الخدمة (مدني أو عسكري)، عدد سنوات الخدمة، عدد أشهر الخدمة، أسباب ترك الخدمة " .
وتتمثل خطوات حساب المعاش التقاعدي، الآتي: " الدخول لموقع المؤسسة، الضغط على أيقونة "لخدمات الإلكترونية"، اختيار حاسبة التقاعد، إدخال البيانات المطلوبة كافة، النقر على زر "عرض قيمة المعاش".