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بالفيديو.. خالد الهيل يفضح مبارك الدويلة في تسريب جديد

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. خالد الهيل يفضح مبارك الدويلة في تسريب جديد

ماجد القزيز (صدى):
نشر المعارض القطري، خالد الهيل، تسريبًا جديدًا للرد مبارك الدويلة النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي.

وهدد خالد الهيل، مبارك الدويلة بتعريته تمامًا على الملأ، مضيفًا: " وما خفي أعظم وبتلحق حاكم وبذكرك " .

وتضمن التسجيل، حديثه بالسوء عن المملكة، مشيرًا إلى أن سعد الفقيه كان سيتسبب في فوضى بالرياض ومكة المكرمة.

وقال الهيل: " الشعب الكويتي واعي ومثقف ولا تنطلي عليهم حيل وأكاذيب الإخونج وغيرهم من المنافقين أمثال مبارك الدويله وغيره، بالنسبه لنا أمير الكويت خط أحمر وإساءات المتمردين لاتمثل شعب الكويت ولا الموقف الرسمي " .

وطالب خالد الهيل، حكومة الكويت بإصدار منع سفر كتدبير احترازي على مبارك الدويلة وفايز حامد البغيلي، حتى انتهاءه من نشر التسريبات .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
حلـــيب النــاقـة لـــــذيذ .😋😋.
. راعــي الـددســـن .
الله يجزي سمو الأمير كل خير ويبارك فيه .
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــيه .👍🤖👍.
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمهم ويجـعل مثـواهم الجنه .
. راعــي الـددســـن .
يا حلـو صـورة البِـــل .🐪🐫🐪.

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