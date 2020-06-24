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إزالة 15 حظيرة يقوم أصحابها ببيع حليب الإبل على الطرقات بجدة

Time منذ ساعة
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إزالة 15 حظيرة يقوم أصحابها ببيع حليب الإبل على الطرقات بجدة

جدة (صدى):
ضبطت الجهات المختصة بمحافظة جدة، 15 حظيرة يقوم أصحابها ببيع حليب اللإبل على الطرقات العامة في 3 مواقع.

وقامت الجهات المختصة، بإزالة تلك الحظار، في إطار حملتها للقضاء على ظاهرة بيع حليب الإبل على الطرقات العامة.

كما نفذت الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة للمشاعر المقدسة و المواسم بالعاصمة المقدسة حملة على عدد من مواقع حظائر المواشي العشوائية وغير الخاضعة للمواصفات و الشروط الصحية ومصادرة المواشي الموجودة بها.

وأوضح مدير عام المشاعر المقدسة و المواسم المهندس أحمد بن محمد منشي أن الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم ممثلة في إدارة وحدات الذبح شكلت العديد من اللجان والفرق الميدانية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية للقيام بعمليات المراقبة والمتابعة بهدف تنظيم هذه الخدمات وضمان تقديمها بأساليب صحية سليمة.

ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940 للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة المخالفين .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الحبــحب لـــــــذيذ .🍉😋🍉.
. راعــي الـددســـن .
اوووووووف الله سَـلمه .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه . من الخَـرعَه شـالت عليه .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه .
. راعــي الـددســـن .
الله يجزاك كل خــير يا شــيخنا ويبارك فـيك .

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