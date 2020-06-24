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أول خط ملاحي مباشر يربط أكبر قارتين بالعالم بميناء جدة

Time منذ 40 دقيقة
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أول خط ملاحي مباشر يربط أكبر قارتين بالعالم بميناء جدة

جدة (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" عن عقد شراكة مع "موانئ دبي العالمية" المزود الرائد للخدمات اللوجستية الذكية المتكاملة، وإقامة أول خط ملاحي مباشر يربط بين ميناء جبل علي في دبي والسخنة في جمهورية مصر العربية عبر ميناء جدة الإسلامي.

وتأتي هذه الخطوة بداية عهد جديد في قطاع الشحن البحري في المنطقة؛ إذ يهدف الخط الملاحي الجديد، الذي يُعد الرابع من نوعه الذي تطلقه "موانئ" السعودية خلال عام 2020، إلى تقديم الخدمات البحرية على ساحل البحر الأحمر.

وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب: "الخط الملاحي الجديد يُعد جزءًا من مبادرات "موانئ" الطموحة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، خاصةً فيما يتعلق بدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية".

وأضاف: "يربط هذا الخط المباشر ميناء جدة الإسلامي بالمزيد من الموانئ العالمية في الشرق والغرب، ويعزز مكانة المملكة كمركز رائد للخدمات اللوجستية، كما يساعد على تسهيل حركة التجارة عبر كامل سلسلة التوريد العالمية، وزيادة أعداد الحاويات التي تشحن بين عدة موانئ، والفوز بعدد أكبر من السفن المارة بساحل البحر الأحمر.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الحبــحب لـــــــذيذ .🍉😋🍉.
. راعــي الـددســـن .
اوووووووف الله سَـلمه .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه . من الخَـرعَه شـالت عليه .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه .
. راعــي الـددســـن .
الله يجزاك كل خــير يا شــيخنا ويبارك فـيك .

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