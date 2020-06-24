متحدث النصر يثير الجدل حول "هل المباريات ستكون 60 دقيقة؟"

ماجد محمد (صدى):
أثار المتحدث الرسمي باسم نادي النصر سعود الصرامي جدلًأ بتساؤل له حول إمكانية تقليص مدة المباراة إلى 60 دقيقة بعد استئناف النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة.
ونشر الصرامي عبر “تويتر”، عددًا من الصور لإصابات اللاعبين، وعلق : "الإصابات عنوان الغياب الطويل.. تضرب الإصابات العضلية نجوم الكرة الأوربية بعد عودة المسابقات وشدد الأطباء أن الإصابات سببها التوقف الطويل".
وأضاف : "“fifa سمح بقرارات استثنائية منها توقف اللعب لمدة دقيقة ورفع التبديلات من ٣ لـ5، لكنها لم تكن كافية.. فهل يتم تقليص المباراة لـ60 دقيقة فقط؟".