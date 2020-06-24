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إيفر بانيجا يؤجل انتقاله إلى الشباب

Time منذ 4 ساعات
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إيفر بانيجا يؤجل انتقاله إلى الشباب

ماجد محمد (صدى):
كشف الأرجنتيني إيفر بانيجا، أن سيستمر مع فريق إشبيلية الإسباني حتى نهاية الموسم الحالي.

وأخبر إيفر بانيجا، المدير الفني لنادي الشباب لويس جارسيا أنه سينتقل إلى الفريق خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد.

وأوضح أن يريد الاستمرار في بطولتي الليجا والدوري الأوروبي، خاصة مع اعتماد جولين لوبيتيجي، المدير الفني لإشبيلية، عليه في المباريات الأخيرة أمام برشلونة وفياريال.

ويحتل إشبيلية المركز الرابع، في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، ولديه فرصة للمشاركة في دوري الأبطال إذ حافظ على مركزه.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ســرى ســرى ســرى .
. راعــي الـددســـن .
كلامـه صحيح .
. راعــي الـددســـن .
معلومات جيده جزاك الله خير يا دكتور احمد .
. راعــي الـددســـن .
هههههههه. العروسه مفــجوعــه .😂😂.
. راعــي الـددســـن .
الشنــــطه جـــــيده .😍.

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