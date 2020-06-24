"واتساب" يعلن عن توقف خدمة دفع الأموال في البرازيل

برازيليا (صدى):
أعلن تطبيق " وتساب " المملوك لشركة فيسبوك انه يعاني من مشاكل في خدمة دفع الأموال التي اطلقها قبل أسبوع بعد طول انتظار من المتسخدمين في دولة البرازيل.
وأوضح التطبيق أن ذلك بسبب حظر خدمة دفع الأموال من قبل البنك المركزي البرازيلي، ولكنه اكتفى بتفسير أن ذلك بسبب احتياجه للوقت لتقييم أي مخاطر محتملة على أنظمة الدفع الحالية في البلاد.
وقال البنك إن القرار يهدف إلى الحفاظ على بيئة تنافسية مناسبة، كما يجب أن يضمن الكفاءة وخصوصية البيانات.
وطلب البنك المركزي البرازيلي من شركتي فيزا وماستركارد وقف خدماتها عبر نظام دفع الأموال على التطبيق، مع فرض غرامات في حالة عدم الامتثال.