نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"واتساب" يعلن عن توقف خدمة دفع الأموال في البرازيل

Time منذ 18 ساعة
Views 1630
"واتساب" يعلن عن توقف خدمة دفع الأموال في البرازيل

برازيليا (صدى):
أعلن تطبيق " وتساب " المملوك لشركة فيسبوك انه يعاني من مشاكل في خدمة دفع الأموال التي اطلقها قبل أسبوع بعد طول انتظار من المتسخدمين في دولة البرازيل.

وأوضح التطبيق أن ذلك بسبب حظر خدمة دفع الأموال من قبل البنك المركزي البرازيلي، ولكنه اكتفى بتفسير أن ذلك بسبب احتياجه للوقت لتقييم أي مخاطر محتملة على أنظمة الدفع الحالية في البلاد.

وقال البنك إن القرار يهدف إلى الحفاظ على بيئة تنافسية مناسبة، كما يجب أن يضمن الكفاءة وخصوصية البيانات.

وطلب البنك المركزي البرازيلي من شركتي فيزا وماستركارد وقف خدماتها عبر نظام دفع الأموال على التطبيق، مع فرض غرامات في حالة عدم الامتثال.

Time واتساب

أحدث التعليقات

قلم صريح
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
. راعــي الـددســـن .
صِدَق من قال ـ العقل نِعمه . يا رز كابلي .
. راعــي الـددســـن .
وبيعت بـ ٧٠ مليون دولار .؟؟؟. . ولا حتى ٧٠ مليون هلله .
. راعــي الـددســـن .
لـــــيه كِــــــذا .؟؟.
. راعــي الـددســـن .
مافيه فيديو .؟؟.

أخر الأخبار

شاهد.. مذيعة تحلق شعر رجلي إبنتها ذات الـ9 سنوات
شاهد.. مذيعة تحلق شعر رجلي إبنتها ذات الـ9 سنوات
Time منذ دقيقة Views 14
بالفيديو.. شمس الكويتية: عندي انفصام وبحب جزمتي أكثر من أي علاقة رومانسية !
بالفيديو.. شمس الكويتية: عندي انفصام وبحب جزمتي أكثر من أي علاقة رومانسية !
Time منذ 3 دقائق Views 1054
بالصور.. تصرف غير لائق لزوجة لاعب المنتخب التونسي ضد قيس سعيد
بالصور.. تصرف غير لائق لزوجة لاعب المنتخب التونسي ضد قيس سعيد
Time منذ 5 دقائق Views 1119
5 طرق مذهلة لتنعيم القدمين والتخلص من التشققات
5 طرق مذهلة لتنعيم القدمين والتخلص من التشققات
Time منذ 22 دقيقة Views 1130
رجل فقير يصبح مليونير بعد العثور على حجرين كريمين
رجل فقير يصبح مليونير بعد العثور على حجرين كريمين
Time منذ 30 دقيقة Views 124
برلماني وسياسي مصري: أين مواقف المجتمع الدولي وأمريكا من إرهاب "أردوغان" ؟
برلماني وسياسي مصري: أين مواقف المجتمع الدولي وأمريكا من إرهاب "أردوغان" ؟
Time منذ 32 دقيقة Views 1343
ناسا تطلق اسم مهندسة من أصول أفريقية على مقرها في واشنطن
ناسا تطلق اسم مهندسة من أصول أفريقية على مقرها في واشنطن
Time منذ 35 دقيقة Views 132
تعيين نبيل الجامع نائبًا أعلى للرئيس لقطاع الموارد البشرية في "أرامكو"
تعيين نبيل الجامع نائبًا أعلى للرئيس لقطاع الموارد البشرية في "أرامكو"
Time منذ 50 دقيقة Views 1344
فينيسيا تتعرض للسخرية وتنفجر في متابعيها: كيف تكونون بشر أنتم
فينيسيا تتعرض للسخرية وتنفجر في متابعيها: كيف تكونون بشر أنتم
Time منذ 59 دقيقة Views 197
افتتاح برج إيفل للجمهور اليوم
افتتاح برج إيفل للجمهور اليوم
Time منذ ساعة Views 1432