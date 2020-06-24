ميسي ينجو من الطرد مرتين على التوالي

وكالات (صدى):
لعب الحظ مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، عندما نجا من الطرد للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني.
وشهدت مباراة برشلونة وأتلتيكو بيلباو أمس الثلاثاء، قيام ميسي بدهس قدم يراي مدافع أتلتيك بيلباو ما أثار الانتقادات بعدم تدخل تقنية حكم الفيديو (VAR) لاحتساب الواقعة.
ووقع المشهد في الدقيقة 69، حيث مد مدافع بيلباو قدمه للوصول للكرة قبل ميسي لكن الأخير دهس قدم الخصم بقوة وبوضوح، إلا أن الحكم جيسوس جيل مانزانو لم يلوح ببطاقة.
ويبدو أن الحكم اعتبر المخالفة غير مقصودة رغم أنها بعد إعادتها تلفزيونيًا كانت واضحة، فيما اعتذر "ميسي" بسرعة على ما فعله.
وهذه المرة الثانية على التوالي خلال هذا الأسبوع التي يفعل فيها ميسي خطئًا ولا يُعاقب عليه، إذ شهدت مباراة فريقه مع إشبيلية الجمعة الماضية، قفز ميسي بعد تمريرة صعبة من دييغو كارلوس ودفع رقبة المدافع وتبين وجود جرح صغير في ساق النجم الأرجنتيني في التدريب الذي كان عقب المباراة.