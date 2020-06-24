مايك بومبيو: 10 ملايين دولار لأي معلومات عن مكان زعيم داعش

واشنطن (صدى):
دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الصين إلى إغلاق أسواق الحيوانات بشكل كامل؛ نظرًا لأنها المتهم الرئيسي في توريد الأوبئة إلى العالم.
وفي سياق آخر، أعلن مايك بومبيو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عن تحديد 10 ملايين دولار لأي معلومات عن مكان زعيم تنظيم داعش الإرهابي.
وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل تقديم الإرهابيين إلى العدالة، مؤكدًا أن إيران دولة مارقة وترفض التعاون مع الوكالة الذرية.
وأشار إلى أن بلاده ستعمل على تمديد حظر السلاح إلى إيران، مؤكدًا أنها ستحصل على السلاح من أجل تقديمه لميليشيات إرهابية، وقد تم تطبيق عقوبات أمريكية على 5 سفن إيرانية نقلت النفط لفنزويلا.
وأعلن عن رفض أمريكا توريد السلاح للأطراف المتصارعة في ليبيا، موجبًا على الأتراك والروس وقف توريد السلاح إلى هناك.