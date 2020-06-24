شاهد.. وعد تغني وتتراقص بإطلالة جريئة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
نشرت الفنانة وعد فيديو نشرته مؤخراً على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات حيث ظهرت فيه وهي تغني وتتراقص.
وأثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملابسها حيث ارتدت كنزة ضيقة كاشفة لأحد الكتفين مع سروال ضيق باللون الأسود.
وعلق العديد من هؤلاء على الصولا مؤكدين أنها تخطت الحدود بطريقة رقصها وبجرأة ملابسها.
ويذكر أن الفنانة السعودية أثارت الجدل في وقت سابق بسبب ظهورها في مقطع فيديو وظهرت فيه وهي تجلس على متن مركب وتتراقص على أنغام إحدى الأغنيات برفقة صديقة لها خلال قيامهما برحلة بحرية. ورأى الكثيرون أن الفستان الذي ارتدته كاشف ويتخطى الحدود.