نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

خبراء الأوبئة: لا يمكننا الحديث عن موجة ثانية من فيروس كورونا

Time منذ 57 دقيقة
Views 1313
خبراء الأوبئة: لا يمكننا الحديث عن موجة ثانية من فيروس كورونا

وكالات (صدى):
بدأت الموجة الثانية لفيروس كورونا، في عدة دول حول العالم، فيما أكد خبراء الأوبئة على عدم وجود تعريف رسمي للموجة الثانية من الفيروس.

وأوضح كبير خبراء الأمراض المعدية بأمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي، أنه " لا يمكننا الحديث عن موجة ثانية في الصيف لأننا ما زلنا في الموجة الأولى "، متابعًا: "نريد أن نقضي على الموجة الأولى، وبعدها سنرى إذا كان بإمكاننا الإبقاء على هذا الوضع".

أما في اليابان، فقال المسؤول بوزارة الصحة اليابانية ياسويوكي ساهارا، إن "هذه ممارسة شائعة إذا اعتبرت جودة المعلومات جيدة بما يكفي".

وصرّح شركة "ناشونال بايوتك جروب" الصينية، بأنها "حصلت على موافقة لإجراء مرحلة ثالثة من تجربة سريرية ضخمة على مصلها الجديد المحتمل المقاوم لفيروس كورونا في الإمارات، لكنها لم تذكر اسم المصل الخاضع للتجربة".

وأشار كبير الأطباء في الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات في الولايات المتحدة براين هينلاين، إلى أنه "إذا أصيب أحد فهذا احتمال وارد، أما إذا خرجوا ومارسوا سلوكًا يتسم بالخطر، فإنهم في الواقع يتحملون المسؤولية عن قولهم؛ ما أفعله ليس بهذه الأهمية بالنسبة لزملائي اللاعبين".

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الحبــحب لـــــــذيذ .🍉😋🍉.
. راعــي الـددســـن .
اوووووووف الله سَـلمه .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه . من الخَـرعَه شـالت عليه .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه .
. راعــي الـددســـن .
الله يجزاك كل خــير يا شــيخنا ويبارك فـيك .

أخر الأخبار

فيديو نادر للملك فهد بن عبدالعزيز يتحدث عن غزو صدام حسين للكويت
فيديو نادر للملك فهد بن عبدالعزيز يتحدث عن غزو صدام حسين للكويت
Time منذ دقيقتين Views 1051
إيفر بانيجا يؤجل انتقاله إلى الشباب
إيفر بانيجا يؤجل انتقاله إلى الشباب
Time منذ 6 دقائق Views 1138
شاهد .. أوضاع المطاعم والمقاهي في الرياض بعد تخفيف إجراءات كورونا
شاهد .. أوضاع المطاعم والمقاهي في الرياض بعد تخفيف إجراءات كورونا
Time منذ 9 دقائق Views 1172
"واتساب" يعلن عن توقف خدمة دفع الأموال في البرازيل
"واتساب" يعلن عن توقف خدمة دفع الأموال في البرازيل
Time منذ 19 دقيقة Views 1239
امرأة حامل تنجو من حادثة مروعة
امرأة حامل تنجو من حادثة مروعة
Time منذ 19 دقيقة Views 112
أمير عسير يرعی مراسم توقيع الصلح بين أسرتي آل جرمان وآل صمعان بعد خلال نصف قرن
أمير عسير يرعی مراسم توقيع الصلح بين أسرتي آل جرمان وآل صمعان بعد خلال نصف قرن
Time منذ 20 دقيقة Views 1272
وما تدري نفس بأي أرض تموت
وما تدري نفس بأي أرض تموت
Time منذ 20 دقيقة Views 179
نهاية مؤلمة لشبان عند اشارة مرورية
نهاية مؤلمة لشبان عند اشارة مرورية
Time منذ 21 دقيقة Views 195
سيارة تدهس رجل بالخطأ
سيارة تدهس رجل بالخطأ
Time منذ 22 دقيقة Views 189
اطلاق النار على شاب داخل محطة وقود
اطلاق النار على شاب داخل محطة وقود
Time منذ 22 دقيقة Views 191