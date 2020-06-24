خبراء الأوبئة: لا يمكننا الحديث عن موجة ثانية من فيروس كورونا

وكالات (صدى):
بدأت الموجة الثانية لفيروس كورونا، في عدة دول حول العالم، فيما أكد خبراء الأوبئة على عدم وجود تعريف رسمي للموجة الثانية من الفيروس.
وأوضح كبير خبراء الأمراض المعدية بأمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي، أنه " لا يمكننا الحديث عن موجة ثانية في الصيف لأننا ما زلنا في الموجة الأولى "، متابعًا: "نريد أن نقضي على الموجة الأولى، وبعدها سنرى إذا كان بإمكاننا الإبقاء على هذا الوضع".
أما في اليابان، فقال المسؤول بوزارة الصحة اليابانية ياسويوكي ساهارا، إن "هذه ممارسة شائعة إذا اعتبرت جودة المعلومات جيدة بما يكفي".
وصرّح شركة "ناشونال بايوتك جروب" الصينية، بأنها "حصلت على موافقة لإجراء مرحلة ثالثة من تجربة سريرية ضخمة على مصلها الجديد المحتمل المقاوم لفيروس كورونا في الإمارات، لكنها لم تذكر اسم المصل الخاضع للتجربة".
وأشار كبير الأطباء في الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات في الولايات المتحدة براين هينلاين، إلى أنه "إذا أصيب أحد فهذا احتمال وارد، أما إذا خرجوا ومارسوا سلوكًا يتسم بالخطر، فإنهم في الواقع يتحملون المسؤولية عن قولهم؛ ما أفعله ليس بهذه الأهمية بالنسبة لزملائي اللاعبين".