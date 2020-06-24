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"الصمعاني" يوجه بإلغاء الاختصاص المكاني على عموم كتابات العدل

Time منذ ساعتين
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"الصمعاني" يوجه بإلغاء الاختصاص المكاني على عموم كتابات العدل

الرياض (صدى):
أصدر وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، توجيهًا بإلغاء الاختصاص المكاني على عموم كتابات العدل والموثقين.

وأوضح وزير العدل في تعميم له، أن تنفيذ ذلك سيكون وفقًا لعدد من الضوابط، والتي تتضمن " أن تكون على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار " .

كما تتضمن تلك الضوابط: " أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة، وألا تزيد المساحة على 10 آلاف متر مربع " .

وأكد التعميم، على استثناء الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الحبــحب لـــــــذيذ .🍉😋🍉.
. راعــي الـددســـن .
اوووووووف الله سَـلمه .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه . من الخَـرعَه شـالت عليه .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه .
. راعــي الـددســـن .
الله يجزاك كل خــير يا شــيخنا ويبارك فـيك .

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