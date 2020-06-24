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"السياحة" تكشف البروتوكولات الصحية في دور السينما والرحلات والشواطئ

Time منذ ساعتين
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"السياحة" تكشف البروتوكولات الصحية في دور السينما والرحلات والشواطئ

الرياض (صدى):
كشفت وزارة السياحة عن البروتوكولات الصحية التي يجب الالتزام بها داخل دور السينما للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط التالي هنـــــــــــا  .

كما نشرت البروتوكولات الصحية التي يجب تطبيقها في الأنشطة والرحلات البحرية، ويمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــا  .

وأوضحت الوزارة، البرتوكولات الصحية للأنشطة الرياضية البرية والهوائية، ويمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــا  .

وبينت البروتوكولات الصحية للأماكن الترفيهية المفتوحة بما فيها الشواطئ والحدائق، ويمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــا  .

وكذلك البروتوكولات الصحية داخل الأماكن الترفيهية المغلقة وصالات الألعاب للوقاية، ويمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط التالي هنـــــــــا .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الحبــحب لـــــــذيذ .🍉😋🍉.
. راعــي الـددســـن .
اوووووووف الله سَـلمه .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه . من الخَـرعَه شـالت عليه .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه .
. راعــي الـددســـن .
الله يجزاك كل خــير يا شــيخنا ويبارك فـيك .

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