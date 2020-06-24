أسعار الحجر الصحي في قطر تثير غضب مواطنيها

ماجد القزيز (صدى):
سادت حالة من الاستياء بعض المواطنين والمقيمين في قطر بسبب أسعار باقات الحجر الصحي بالفنادق.
وأعلنت فنادق في قطر باقات الحجر الصحى بأسعار مبالغ فيها الأمر الذى دفع بالبعض للتعبير عن استيائه عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كما انتقد آخرون تناقض النظام القطرى، الذى يدعي بأن مواطنيه الأعلى دخلاً، في حين أنه يضاعف أسعار الطيران ويفرض باقات حجر فندقي لكل مواطن ومقيم عائد وبأسعار كبيرة.
كما استنكر آخرون قيام قطر بتحميل مواطنيها أعباء مالية، بينما تقوم بتحويل بعض المليارات إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان من أجل دعم حروب عبثية لا ناقة ولا جمل للمواطن القطري بها.