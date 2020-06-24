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جمال باجندوح ينضم إلى الشباب رسميًا
منذ 6 ساعات
1623
طلال الغامدي (صدى):
وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، عقدًا احترافيًا مع اللاعب جمال باجندوح (27 سنة) لمدة ثلاثة مواسم قادمًا من فريق فارازدين الكرواتي.
بدورها، تمنت إدارة النادي التوفيق للاعب في مسيرته الرياضية المقبلة مع نادي الشباب.
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
ســرى ســرى ســرى .
. راعــي الـددســـن .
كلامـه صحيح .
. راعــي الـددســـن .
معلومات جيده جزاك الله خير يا دكتور احمد .
. راعــي الـددســـن .
هههههههه. العروسه مفــجوعــه .😂😂.
. راعــي الـددســـن .
الشنــــطه جـــــيده .😍.
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