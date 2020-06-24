البرلمان العربي يقر إستراتيجية موحدة للتعامل مع إيران وتركيا

وكالات (صدى):
أقر البرلمان العربي باتخاذ إستراتيجية موحدة للتعامل مع إيران وتركيا، ليأتي ذلك تزامنا مع التدخل التركي في ليبيا
وأكد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي ، على خطورة التدخلات الإقليمية لسيادة وأمن الدول العربية وأهمية وجود موقف عربي موحد للتعامل معها والعمل على إيقافها.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن التطورات المتسارعة في العالم العربي وصلت إلى درجة في غاية الخطورة تجاوزت مرحلة تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة العربية إلى نزعة الاحتلال العسكري المباشر من قبل الدول الإقليمية ذات التوجهات الاستعمارية الطامعة في وضع يدها على ثروات الشعب العربي واتخاذ الأراضي العربية ساحة للصراعات.