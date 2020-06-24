صور مؤلمة لثلاجات اللبنانيين الخاوية إثر التدهور الاقتصادي

بيروت (صدى):
وثّقت صور مؤلمة لـ لبنانيين عاجزين عن ملء ثلاجاتهم بالطعام، في ظل التدهور الاقتصادي المتسارع الذي تشهده لبنان.
وخسر عشرات الآلاف من اللبنانيين منذ الخريف الماضي، مصدر رزقهم وجزءًا من مداخليهم، إثر المظاهرات التي اجتاحات البلاد منذ أشهر.
وتسببت الأحداث السياسية، في ارتفاع معدل التضخم وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا جنونيًا تجاوز الـ72% من الخريف حتى نهاية مايو.
هذه الأزمة، جعلت نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر وفق البنك الدولي، فيما توقّع خبراء الاقتصاد اضمحلال الطبقة الوسطى في "سويسرا الشرق".
والتقط أحد المصورين، لقطات صادمة لثلاجات شبه فارغة داخل منازل في مدن رئيسة هي بيروت وجونية وجبيل وطرابلس شمالاً وصيدا جنوباً، إذ تأثر أصحابها بتداعيات الأزمة وبتدهور الليرة.