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عبداللطيف جميل توفر عرضًا تأجيريًا على تويوتا يارس 2020

Time منذ يومين
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عبداللطيف جميل توفر عرضًا تأجيريًا على تويوتا يارس 2020

متابعة- أميرة خالد (صدى):
قدمت شركة عبداللطيف جميل للتمويل، عروض التأجير التمويلي، بأقل تكلفة واستفد من عروض التمويل بالدفع بعد ثلاثة أشهر على تويوتا يارس أساسي 1.3 موديل 2020.

ويعد القسط الشهري: 996 ريال؛ فيما مميزات العرض: تأجيل سداد الدفعات الإيجارية الثلاث الأولى: تاريخ استحقاق أول دفعة بعد ثلاثة أشهر من العقد، الإستفادة من الخدمات التالية:

– برنامج جميل للصيانة.

– المساعدة على الطريق.

– برنامج العناية الممتدة لسيارات الهايبرد.

ويعتبر هذا العرض لمدة محدودة أو حتى نفاذ الكمية، ينتهى فى 30 يونيو 2020، كما أن العرض على جميع سيارات تويوتا ما عدا ( C-HR – هايلاندر)، وتخضع الخدمات الإضافية المذكورة لأحكام وشروط منفصلة خاصة بكل منها، والايجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة.

وأكدت الشروط والأحكام، أن الإيجارات الشهرية قابلة للتغيير في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الإئتماني للعميل؛ بينما معدل النسبة السنوي لـ يارس 23.1%، وتطبق الشروط والأحكام.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يخليــهم لِبَعـــض .
. راعــي الـددســـن .
طـريقه جــيده جــداً جــداً .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
كـلام ســــــليم .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
مجرمـين فـي بدايـة حيـاتــهم .
. راعــي الـددســـن .
شـوربة العــدس لــــذيذه .😋.

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