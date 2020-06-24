قنبلة موقوته في الصومال بسبب تحالف الشيطان مع قطر

ماجد القزيز (صدى):
يواصل النظام القطري محاولاته الخبيثة لـ"قطرنة " بعض الدول وتشكيل تحالفات إرهابية تهدد المنطقة .
وسلطت الصحافة الأمريكية الضوء على مافعله تنظيم الحمدين في الصومال الذي يعاني حالة الإغلاق بسبب التهديدات الإرهابية المتزايدة فضلاً عن تردي الأوضاع الصحية بسبب كورونا والأوضاع الإقتصادية ، وفقاً للعربية .
وليس الرأي العام الصومالي بمنأى عن الألاعيب الدولية ، فالشارع الصومالي يستاءل كيف آل الوضع إلى هذا الخطر بعد التفاؤل الذي كان يحيط بانتخاب محمد عبد الله فارماجو رئيساً للصومال في فبراير 2017.
كما يتساءل كيف تم تشكيل السياسات الخارجية الصومالية لتنفيذ رغبة قطر في شن حرب بالوكالة ضد القوى الإقليمية الأخرى ، وأصبحت العلاقات الجيدة مع مصر ودول الخليج في تردي متواصل بإيعاز من قطر .
وأصبح الغضب الصومالي قنبلة موقوته على صفيح ساخن إزاء السياسات الخارجية المريبة والتهديدات الإرهابية في الداخل في محاولة فاشلة لإنجاح تحالف الشيطان مع قطر .