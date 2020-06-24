مانشستر يونايتد يلتقي اليوم بمنافسه شيفليد يونايتد في مباراة هامة

وكالات (صدى):
يلتقي اليوم مانشستر يونايتد بمنافسه شيفيلد يونايتد على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي ، بعد تعادله في المباراة السابقة أمام توتنهام هوتسبير.
و حقق مانشستر يونايتد الفوز في 12 مبارة من أصل 30 مواجهة من الدوري حيث تمكن من هز الشباك 45 مرة و تلقى 31 هدفاًوتمكن شيفيلد يونايتد من تحقيق الفوز في لقائه الأخير على أرضية ميدانه أمام منافسه نورويتش سيتي بنتيجة 1-0.
ومن جهته ويحاول شيفيلد يونايتد كسب النقاط الثلاث خارج قواعده في مباراة الجولة القادمة أمام منافسه مانشستر يونايتد بنية تعزيز النتائج الإيجابية المحققة لحد الآن حيث فاز شيفيلد يونايتد منذ انطلاق البطولة في 11 مواجهة من أصل 29 لقاء ، وسجل خلالها 30 هدفاً.