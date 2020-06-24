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صورة نادرة لخادم الحرمين يتوسط الأمير مشهور والأمير ممدوح
منذ ساعة
1327
الرياض (صدى):
كشفت صورة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وهو يتوسط إخوانه.
وظهر على يمينه الأمــير مـشهور بن عبدالعزيز؛ والأمير ممدوح بن عبدالعزيز - حفظهما الله.
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
الحبــحب لـــــــذيذ .🍉😋🍉.
. راعــي الـددســـن .
اوووووووف الله سَـلمه .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه . من الخَـرعَه شـالت عليه .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه .
. راعــي الـددســـن .
الله يجزاك كل خــير يا شــيخنا ويبارك فـيك .
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