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صورة نادرة لخادم الحرمين يتوسط الأمير مشهور والأمير ممدوح

Time منذ ساعة
Views 1327
صورة نادرة لخادم الحرمين يتوسط الأمير مشهور والأمير ممدوح

الرياض (صدى):
كشفت صورة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وهو يتوسط إخوانه.

وظهر على يمينه الأمــير مـشهور بن عبدالعزيز؛ والأمير ممدوح بن عبدالعزيز - حفظهما الله.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الحبــحب لـــــــذيذ .🍉😋🍉.
. راعــي الـددســـن .
اوووووووف الله سَـلمه .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه . من الخَـرعَه شـالت عليه .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه .
. راعــي الـددســـن .
الله يجزاك كل خــير يا شــيخنا ويبارك فـيك .

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