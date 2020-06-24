علاقة كورونا بحادث تحطم الطائرة الباكستانية

إسلام أباد (صدى):
ربطت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، بين حادث تحطم طائرة إيرباص في جنوب باكستان الشهر الماضي، الذي أودى بحياة 97 شخصاً، وبين فيروس كورونا المستجد؛ حيث قالت أنه نجم عن خطأ بشري للطيارين اللذين كانا يتناقشان بشأن التطورات الأخيرة لجائحة "كوفيد-19".
وأوضح وزير الطيران غلام ساروار خان، للبرلمان أنّ الطيار بالإضافة للمراقب لم يتبعا القواعد المعيارية، وكانا يناقشان الجائحة أثناء محاولتهما الهبوط بطائرة إيرباص أيه-320 ثم فصلا برنامج الطيار الآلي عن الطائرة.
وأشار إلى أن الطيار ومساعد الطيار لم يكونا في كامل التركيز على عملهما، وكل نقاشهما كان حول الفيروس؛ جراء تأثر أسرتيهما بالوباء؛ بينما كانت الطائرة تحلّق على ضعف الارتفاع الذي كان يجب أن تحلق عليه حين اقتربت من الهبوط من دون إنزال المعدات الخاصة بذلك.
وتجاهل الطياران ومراقب الملاحة الجويّة إجراءات الطيران المعيارية، ما أدى لفشل عملية الهبوط التي ألحقت أضراراً جسيمة بمحركات الطائرة.
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