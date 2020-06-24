النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن أساء لمسؤول وقبيلة في عسير

أبها (صدى):
أمرت النيابة العامة بالقبض على مواطن بعد إساءته لفظياً لمسؤول في منطقة عسير وإحدى القبائل عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الإجتماعي .
وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن المصلحة العامة تقتضي محاسبة المخطئ وفقاً للمادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية ، وذلك بعدما حاول التأثير على النسيج المجتمعي وتلاحمه ،فضلاً عن إساءته لمسؤول بما يتعارض مع تعاليم الإسلام السمحة .
وأهابت النيابة العامة بالجميع بعد المساس بالثوابت الوطنية والمحافظة على وحدة الصف مع متابعة ورصد كل سلوك من شأنه مخالفة ذلك .