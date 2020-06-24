نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مالك شيفيلد يونايتد: «لا يوجد لاعبًا سعوديًا مؤهل للانضمام إلى البريميرليج»

Time منذ ساعة
Views 1356
مالك شيفيلد يونايتد: «لا يوجد لاعبًا سعوديًا مؤهل للانضمام إلى البريميرليج»

ماجد محمد (صدى):
صرّح مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، الأمير عبدالله بن مساعد، بأن لا يوجد لاعبًا سعوديًا مؤهل للانضمام إلى أحد أندية البريميرليج.

وأكد مالك شيفيلد يونايتد، أن اللاعب السعودي لديه إمكانات جيدة تمكنه من الاحتراف الخارجي، مضيفًا: " لو أخذنا مثلا تجربة اللاعب المصري محمد صلاح نرى أنه لم ينتقل مباشرة إلى الدوري الإنجليزي، بل لعب في الدوري السويسري، وأُعير وانتقل للدوري الإيطالي فترة حتى أصبح من أهم لاعبي الدوري الأقوى في العالم " .

وأضاف: " نصيحتي للاعب السعودي ألا يتردد في الاحتراف في الدوريات الأوروبية مثل: الدوري البلجيكي، والدوري السويسري، والدوري البرتغالي، والدوري الألماني، والدرجة الثانية في إنجلترا و إيطاليا ".

وتابع: ”لا أعتقد أنه يوجد لاعب حاليا مؤهل للاحتراف في الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرة، إلا بطريقة اللعب في أحد الدوريات التي ذكرتها، وإذا استطاع التأقلم وحقق نجاحات، فحينها قد يستطيع الاحتراف في الدوري الإنجليزي، وبإذن الله سيكون مؤهلا ويحقق نجاحات في الدوري الإنجليزي“.

وكان الأمير عبدالله بن مساعد قد اشترى النادي حينما كان في الدرجة الثالثة وقاده للدوري الممتاز واحتلال المركز الثامن قبل مواجهة مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، مساء الأربعاء.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الحبــحب لـــــــذيذ .🍉😋🍉.
. راعــي الـددســـن .
اوووووووف الله سَـلمه .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه . من الخَـرعَه شـالت عليه .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه .
. راعــي الـددســـن .
الله يجزاك كل خــير يا شــيخنا ويبارك فـيك .

أخر الأخبار

شاهد.. تصميم رائع لمطار "أمالا" الدولي بمحمية الأمير محمد بن سلمان
شاهد.. تصميم رائع لمطار "أمالا" الدولي بمحمية الأمير محمد بن سلمان
Time منذ 9 دقائق Views 1175
طبيب يكشف سبب تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوي
طبيب يكشف سبب تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوي
Time منذ 16 دقيقة Views 1090
العدالة يقترب من إيجاد بديلًا لـ«البياوي»
العدالة يقترب من إيجاد بديلًا لـ«البياوي»
Time منذ 18 دقيقة Views 1232
البرلمان العربي يقر إستراتيجية موحدة للتعامل مع إيران وتركيا
البرلمان العربي يقر إستراتيجية موحدة للتعامل مع إيران وتركيا
Time منذ 21 دقيقة Views 1235
قيمة انتقال" العنزى" إلى النصر
قيمة انتقال" العنزى" إلى النصر
Time منذ 39 دقيقة Views 1341
صور مؤلمة لثلاجات اللبنانيين الخاوية إثر التدهور الاقتصادي
صور مؤلمة لثلاجات اللبنانيين الخاوية إثر التدهور الاقتصادي
Time منذ 39 دقيقة Views 1311
بارس سان جيرمان يسعى للتوقيع مع الياباني تاكيفوسا كوبو
بارس سان جيرمان يسعى للتوقيع مع الياباني تاكيفوسا كوبو
Time منذ 41 دقيقة Views 1288
علاقة كورونا بحادث تحطم الطائرة الباكستانية
علاقة كورونا بحادث تحطم الطائرة الباكستانية
Time منذ 43 دقيقة Views 1346
إصابة 5 أسر بكورونا بسبب مجلس عزاء
إصابة 5 أسر بكورونا بسبب مجلس عزاء
Time منذ 46 دقيقة Views 1292
عبداللطيف جميل توفر عرضًا تأجيريًا على تويوتا يارس 2020
عبداللطيف جميل توفر عرضًا تأجيريًا على تويوتا يارس 2020
Time منذ 49 دقيقة Views 1163