مالك شيفيلد يونايتد: «لا يوجد لاعبًا سعوديًا مؤهل للانضمام إلى البريميرليج»

ماجد محمد (صدى):
صرّح مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، الأمير عبدالله بن مساعد، بأن لا يوجد لاعبًا سعوديًا مؤهل للانضمام إلى أحد أندية البريميرليج.
وأكد مالك شيفيلد يونايتد، أن اللاعب السعودي لديه إمكانات جيدة تمكنه من الاحتراف الخارجي، مضيفًا: " لو أخذنا مثلا تجربة اللاعب المصري محمد صلاح نرى أنه لم ينتقل مباشرة إلى الدوري الإنجليزي، بل لعب في الدوري السويسري، وأُعير وانتقل للدوري الإيطالي فترة حتى أصبح من أهم لاعبي الدوري الأقوى في العالم " .
وأضاف: " نصيحتي للاعب السعودي ألا يتردد في الاحتراف في الدوريات الأوروبية مثل: الدوري البلجيكي، والدوري السويسري، والدوري البرتغالي، والدوري الألماني، والدرجة الثانية في إنجلترا و إيطاليا ".
وتابع: ”لا أعتقد أنه يوجد لاعب حاليا مؤهل للاحتراف في الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرة، إلا بطريقة اللعب في أحد الدوريات التي ذكرتها، وإذا استطاع التأقلم وحقق نجاحات، فحينها قد يستطيع الاحتراف في الدوري الإنجليزي، وبإذن الله سيكون مؤهلا ويحقق نجاحات في الدوري الإنجليزي“.
وكان الأمير عبدالله بن مساعد قد اشترى النادي حينما كان في الدرجة الثالثة وقاده للدوري الممتاز واحتلال المركز الثامن قبل مواجهة مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، مساء الأربعاء.