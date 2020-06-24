كاريلي يطلب تأجيل انطلاق تدريبات لاعبي الاتحاد

نواف السالم (صدى):
أفادت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن مدرب فريق الاتحاد لكرة القدم فابيو كاريلي، طلب من إدارة النادي تأجيل انطلاق التدريبات والبرنامج الإعدادي لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حتى يصل إلى جدة.
وأوضحت التقارير، أن كاريلي رفض أن يقود المدرب الوطني محمد العبدلي التدريبات، مؤكدًا أنه هو من سيقود انطلاقة التدريبات والاطلاع بشكل مباشر على سير العمل والمعسكر الإعدادي للاعبين.
ومن المنتظر، أن يصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بشكل مبدئيا يوم الجمعة أو السبت المقبلين، وكانت إدارة النادي قد كلفت العبدلي في الـ16 من يونيو الحالي بقيادة التدريبات الافتتاحية بعد العودة تحسبا لتأخر وصول الجهاز الفني.