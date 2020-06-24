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تفاصيل الفقرة المعدلة بنظام ضريبة الدخل

Time منذ 31 دقيقة
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تفاصيل الفقرة المعدلة بنظام ضريبة الدخل

الرياض (صدى):
قرر مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم أمس، الموافقة على تعديل نظام ضريبة الدخل.

وشمل قرار المجلس تعديل الفقرة (أ) من المادة الثانية لنظام ضريبة الدخل المعدلة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 131 ) وتاريخ 29 / 12 / 1438هـ.

وتتعلق الفقرة "أ" بالأشخاص الخاضعين للضريبة مثل شركة الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص غير السعوديين.

كما تتضمن أيضا الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
😂😂😂. نحـــيس .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه .😂😂😂.
. راعــي الـددســـن .
هــذا نجـار ماهـو دكتور اسنان .😂😄.
. راعــي الـددســـن .
هــذاإللـي يقــولون عـنه الرفـق بالحـيوان .
. راعــي الـددســـن .
طـريــقه جــــيده .👍.

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