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تحديد أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل المالية خلال إجازة عيد الأضحى

Time منذ 49 دقيقة
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تحديد أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل المالية خلال إجازة عيد الأضحى

الرياض (صدى):
حددت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مواعيد عمل البنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" خلال إجازة عيد الأضحى للعام الجاري 1441هـ.

وأوضحت المؤسسة، في تعميم لها، أن بداية إجازة عيد الأضحى المبارك للبنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية بنهاية عمل يوم الثلاثاء 7 / 12 / 1441 هـ، على أن تستأنف أعمالها يوم الأربعاء 15 / 12 / 1441 هـ بحسب تقويم أم القرى.

وشددت على البنوك ومراكز التحويل بوجوب فتح عدد من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة التعامل معها للعمل في فترات معينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها، والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.

ونوهت المؤسسة بأن عمل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" ينتهي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بنهاية عمل يوم الأربعاء 8 / 12 / 1441 هـ، على أن يعود للعمل يوم الاثنين 13 / 12 / 1441 هـ بحسب تقويم أم القرى، مع التنبيه بأن غرف المقاصة ستعمل بالتوافق مع ساعات وأيام عمل نظام سريع.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
😂😂😂. نحـــيس .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه .😂😂😂.
. راعــي الـددســـن .
هــذا نجـار ماهـو دكتور اسنان .😂😄.
. راعــي الـددســـن .
هــذاإللـي يقــولون عـنه الرفـق بالحـيوان .
. راعــي الـددســـن .
طـريــقه جــــيده .👍.

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