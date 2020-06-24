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حادث مروع يقضي على سيدتين ويصيب سيدة وشاب آخرين بطريق العلا – حائل

Time منذ 22 دقيقة
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حادث مروع يقضي على سيدتين ويصيب سيدة وشاب آخرين بطريق العلا – حائل

تبوك (صدى):
تسبب حادث تصادم مروع بين مركبتين على طريق العلا حائل بتبوك ، في وفاة سيدتين ، فيما باشرت الجهات الأمنية والخدمية عملها بموقع الحادث.

وأوضحت الجهات الرسمية ، بان السيارة الأولى كان بداخلها عائلة مكونة من ثلاث سيدات وسائق، أما السيارة الأخرى فكانت من نوع شاحنة (قلاب) فيما نتج عن الحادث وفاة سيدتين بموقع الحادث وإصابة سيدة وشاب قائد المركبة.

وقام رجال الإنقاذ بجهوداً كبيرةً في عملية الانتقال من وسط ركام الحديد، فيما تم نقل المصابين بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا، وباشر المرور موقع الحادث لإنهاء الإجراءات والتحقيق.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
😂😂😂. نحـــيس .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه .😂😂😂.
. راعــي الـددســـن .
هــذا نجـار ماهـو دكتور اسنان .😂😄.
. راعــي الـددســـن .
هــذاإللـي يقــولون عـنه الرفـق بالحـيوان .
. راعــي الـددســـن .
طـريــقه جــــيده .👍.

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