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القبض على شخصين تورطا بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة في الرياض

Time منذ ساعة
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القبض على شخصين تورطا بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة في الرياض

سعيد العجل (صدى):
ومن جانبه ،صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت - بفضل الله - عن القبض على ( زائرينْ من الجنسية الكاميرونية كلاهما في العقد الخامس من العمر) ثبت تورطهما بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة.

و كشف العقيد شاكر التويجري انه قد عثر بمقر إقامتهما بحي الملقا شمال الرياض، على عملات نقدية مزيفة بما يقارب (50,000) ريال سعودي، وما يزيد على (61,000) دولار أمريكي، ومجموعة من المواد التي تستخدم في تزييف العملات.

وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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. راعــي الـددســـن .
😂😂😂. نحـــيس .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه .😂😂😂.
. راعــي الـددســـن .
هــذا نجـار ماهـو دكتور اسنان .😂😄.
. راعــي الـددســـن .
هــذاإللـي يقــولون عـنه الرفـق بالحـيوان .
. راعــي الـددســـن .
طـريــقه جــــيده .👍.

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