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هاري كين: لا توجد لدي مشكلة في أسلوب مورينيو

Time منذ ساعة
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هاري كين: لا توجد لدي مشكلة في أسلوب مورينيو

وكالات (صدى):
نفى هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أن يكون لديه مشكلة في أسلوب لعب المدرب جوزيه مورينيو ، عقب تسجيله الهدف الثاني خلال الفوز 2-0، على وست هام يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويذكر بان هذا أول هدف لكين منذ تعافيه من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية، خلال توقف الموسم 3 أشهر، وساعد توتنهام في تحقيق أول انتصار في 8 مباريات بجميع المسابقات ليصبح في المركز السابع بالدوري.

وقال بول ميرسون محلل محطة سكاي سبورتس عقب تعادل توتنهام 1-1 مع مانشستر يونايتد يوم الجمعة الماضي، إن كين يعاني لهز الشباك في ظل أسلوب مورينيو المتحفظ، وإن المهاجم يفكر في الانتقال لفريق آخر اذا استمر هذا النهج.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
😂😂😂. نحـــيس .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه .😂😂😂.
. راعــي الـددســـن .
هــذا نجـار ماهـو دكتور اسنان .😂😄.
. راعــي الـددســـن .
هــذاإللـي يقــولون عـنه الرفـق بالحـيوان .
. راعــي الـددســـن .
طـريــقه جــــيده .👍.

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