هاري كين: لا توجد لدي مشكلة في أسلوب مورينيو

وكالات (صدى):
نفى هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أن يكون لديه مشكلة في أسلوب لعب المدرب جوزيه مورينيو ، عقب تسجيله الهدف الثاني خلال الفوز 2-0، على وست هام يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويذكر بان هذا أول هدف لكين منذ تعافيه من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية، خلال توقف الموسم 3 أشهر، وساعد توتنهام في تحقيق أول انتصار في 8 مباريات بجميع المسابقات ليصبح في المركز السابع بالدوري.
وقال بول ميرسون محلل محطة سكاي سبورتس عقب تعادل توتنهام 1-1 مع مانشستر يونايتد يوم الجمعة الماضي، إن كين يعاني لهز الشباك في ظل أسلوب مورينيو المتحفظ، وإن المهاجم يفكر في الانتقال لفريق آخر اذا استمر هذا النهج.