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كوريا الشمالية توقف خطط التحرك ضد كوريا الجنوبية

Time منذ ساعة
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كوريا الشمالية توقف خطط التحرك ضد كوريا الجنوبية

بيونج يانج (صدى):
قرر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ وقف خطط التحرك ضد كوريا الجنوبية، وذلك خلال إجتماع اللجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم، وذلك بعد تزايد التوترات بين الكوريتين .

ويذكر أن كوريا الشمالية ، قد نسفت مكتب اتصال بين البلدين يقع في مدينة كايسونغ بالشمال، قبل أيام، وذلك بعد ان وجهت بيونغيانغ إنذارات للجنوب في الأيام الأخيرة، وهددت بتدمير مكتب الاتصال الذي أنشئ عام 2018.

وقالت وسائل إعلام حكومية في وقت سابق أن جيش كوريا الشمالية على استعداد لاتخاذ إجراء إذا مضت الجماعات المنشقة قدمًا في حملتها لإرسال منشورات دعائية إلى كوريا الشمالية.

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. راعــي الـددســـن .
😂😂😂. نحـــيس .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه .😂😂😂.
. راعــي الـددســـن .
هــذا نجـار ماهـو دكتور اسنان .😂😄.
. راعــي الـددســـن .
هــذاإللـي يقــولون عـنه الرفـق بالحـيوان .
. راعــي الـددســـن .
طـريــقه جــــيده .👍.

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