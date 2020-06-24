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"آل الشيخ" يوجه بالحديث حول ترتيبات الحج هذا العام في خطبة الجمعة

Time منذ ساعة
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"آل الشيخ" يوجه بالحديث حول ترتيبات الحج هذا العام في خطبة الجمعة

الرياض (صدى):
وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ بأن تكون خطبة الجمعة القادمة 5 / 11 / 1441هـ حول قرار المملكة بشأن ترتيبات موسم الحج لهذا العام .

وحث "آل الشيخ" أن توضح الخطبة قصر أداء الحج على عدد محدود جداً من السعوديين ومختلف الجنسيات من داخل المملكة ، وتوضيح الهذف من ذلك حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم، واستمراراً لجهود الوزارة في تعزيز الوعي المجتمعي حيال الأمور الشرعية.

وكان العالم الإسلامي قدأشاد بقرار المملكة بتمكين المسلمين بآداء الحج هذا العام مع ضوابط تحفظ الأنفس في ظل الوباء الذي اجتاح العالم .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
😂😂😂. نحـــيس .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه .😂😂😂.
. راعــي الـددســـن .
هــذا نجـار ماهـو دكتور اسنان .😂😄.
. راعــي الـددســـن .
هــذاإللـي يقــولون عـنه الرفـق بالحـيوان .
. راعــي الـددســـن .
طـريــقه جــــيده .👍.

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