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أردوغان يطالب قطر بمضاعفة الأموال لدعمه في ليبيا بعد تهديدات قوية من السيسي

Time منذ 10 دقائق
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أردوغان يطالب قطر بمضاعفة الأموال لدعمه في ليبيا بعد تهديدات قوية من السيسي

أنقرة (صدى):
أجرى الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان مكالمة هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بعد تهديدات قوية وجهها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، أكد فيها بأن مصر تمتلك الشرعية الكاملة للتدخل لحماية ليبيا وشعبها.

وقالت مصادر بأن المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس التركي هدفها طلب مضاعفة الأموال القطرية لدعمه في القتال بليبيا بعد مشاركة أنقرة بشكل كبير في دعم ميليشيات حكومة الوفاق الوطني ضد الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأكد دبلوماسي تركي سابق، بأن "هدف المكالمة الهاتفية كان ماليًا بحتًا"، وأن حكومة أردوغان “لا تمل في مطالبها بمزيد من الأموال من الدوحة للحفاظ على زخم العمليات العسكرية التركية في سوريا وليبيا”.

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أحدث التعليقات

دوسري
وااااوو شغل واكي
محمد
حقت شغل
abdul
"...وأضاف : مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب و لا بد من حل الميليشيات المسلحة في طرابلس طوعا أو كرها ." الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي هي حكومة الوفاق الوطني بطرابلس وهي ايضا الحكومة المعترف بها دوليا. اما طبرق وبنغازي فكلام فارغ ومن أدوات جنرال حرب خليفة حفتر المهزوم العايش مختبئا في دور الجوار، مثله مثل عبد ربّو هادي منصور .
دوسري
على الاثرياء ذوي الدخل العالي وليس على الجميع قرار مدروس من ملحد الى الامام
دوسري
عليكم اللعنه ياقذرين ماحد جايب لنا الامراض الا انتوا اصلا يبيلكم مقاطعه من الدول خلوكم مع امراضكم كل يوم مرض جديد تفوو

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