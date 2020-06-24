أردوغان يطالب قطر بمضاعفة الأموال لدعمه في ليبيا بعد تهديدات قوية من السيسي

أنقرة (صدى):
أجرى الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان مكالمة هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بعد تهديدات قوية وجهها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، أكد فيها بأن مصر تمتلك الشرعية الكاملة للتدخل لحماية ليبيا وشعبها.
وقالت مصادر بأن المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس التركي هدفها طلب مضاعفة الأموال القطرية لدعمه في القتال بليبيا بعد مشاركة أنقرة بشكل كبير في دعم ميليشيات حكومة الوفاق الوطني ضد الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأكد دبلوماسي تركي سابق، بأن "هدف المكالمة الهاتفية كان ماليًا بحتًا"، وأن حكومة أردوغان “لا تمل في مطالبها بمزيد من الأموال من الدوحة للحفاظ على زخم العمليات العسكرية التركية في سوريا وليبيا”.