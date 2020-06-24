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إنهاء قضيتي موسلين وساديو يحيى ضد الفيحاء

Time منذ 11 دقيقة
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إنهاء قضيتي موسلين وساديو يحيى ضد الفيحاء

نواف السالم (صدى):
نجحت إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي، اليوم الأربعاء، في إنهاء القضايا المرفوعة لدى غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ حيث أغلقت القضية المتعلقة بحقوق مدرب الفريق الأول لكرة القدم السابق، سلافيوليوب موسلين وجهازه الفني المساعد بشكل نهائي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إغلاق قضية الغاني سايدو يحيى؛ فضلًا عن رصد وإغلاق عدد من قضايا المساهمات التضامنية العالقة لدى فيفا والمتعلقة بانتقال اللاعبين روني فرنانديز ودانيلو إسبريا ومارينالدو أوليفيرا، وذلك بالتحقق من أحقية الأندية المطالبة بها وسدادها مباشرةً.

وتضمن بيان النادي، أن: " العمل مستمر على متابعة جميع القضايا والتعامل معها بصفة عاجلة لتفادي حصول نزاعات قد تكبد النادي مبالغ إضافية وغرامات تأخير " .

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أحدث التعليقات

دوسري
وااااوو شغل واكي
محمد
حقت شغل
abdul
"...وأضاف : مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب و لا بد من حل الميليشيات المسلحة في طرابلس طوعا أو كرها ." الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي هي حكومة الوفاق الوطني بطرابلس وهي ايضا الحكومة المعترف بها دوليا. اما طبرق وبنغازي فكلام فارغ ومن أدوات جنرال حرب خليفة حفتر المهزوم العايش مختبئا في دور الجوار، مثله مثل عبد ربّو هادي منصور .
دوسري
على الاثرياء ذوي الدخل العالي وليس على الجميع قرار مدروس من ملحد الى الامام
دوسري
عليكم اللعنه ياقذرين ماحد جايب لنا الامراض الا انتوا اصلا يبيلكم مقاطعه من الدول خلوكم مع امراضكم كل يوم مرض جديد تفوو

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