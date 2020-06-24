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"التعليم" تعلن موعد تسجيل الأطفال في الروضات بجميع المناطق

Time منذ 13 دقيقة
Views 1219
"التعليم" تعلن موعد تسجيل الأطفال في الروضات بجميع المناطق

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم اليوم الأربعاء بدء تسجيل الأطفال في الروضات يوم الإثنين الموافق 15 / 11 / 1441 هـ، وذلك عبر نظام نور .

وأصدرت الوزارة تعميم لجميع إدارات التعليم بالموعد المقرر ، على أن يتم القبول على 3 مراحل كل مرحلة بحسب تاريخ الميلاد

وتبدأ المرحلة الأولى من ١٣-١-١٤٣٨ إلى ١٢-١-١٤٣٩ للروضات الأهلية والعالمية فقط، ‎والمرحلة الثانية من ١٣-١-١٤٣٧ إلى ١٢-١-١٤٣٨، والمرحلة الثالثة من ١٣-١-١٤٣٦ وحتى ١٢-١- 1437

‎وحول آلية القبول ، أكدت الوزارة أن الأولوية لمن لأسبقية التسجيل من الأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية، والأولوية في التسجيل بمدارس الطفولة المبكرة للمستوى الثالث ثم الثاني، وفق الطاقة الاستيعابية .

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أحدث التعليقات

دوسري
وااااوو شغل واكي
محمد
حقت شغل
abdul
"...وأضاف : مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب و لا بد من حل الميليشيات المسلحة في طرابلس طوعا أو كرها ." الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي هي حكومة الوفاق الوطني بطرابلس وهي ايضا الحكومة المعترف بها دوليا. اما طبرق وبنغازي فكلام فارغ ومن أدوات جنرال حرب خليفة حفتر المهزوم العايش مختبئا في دور الجوار، مثله مثل عبد ربّو هادي منصور .
دوسري
على الاثرياء ذوي الدخل العالي وليس على الجميع قرار مدروس من ملحد الى الامام
دوسري
عليكم اللعنه ياقذرين ماحد جايب لنا الامراض الا انتوا اصلا يبيلكم مقاطعه من الدول خلوكم مع امراضكم كل يوم مرض جديد تفوو

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