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هيئة المقاولين: نواجه تحديات تتعلق بإسكان العمالة

Time منذ 51 دقيقة
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هيئة المقاولين: نواجه تحديات تتعلق بإسكان العمالة

الرياض (صدى):
كشف المهندس أسامة العفالق رئيس هيئة المقاولين، بان الهيئة تواجه تحديات تتعلق بإسكان العمالة في ظل جائحة كورونا، حيث أن القطاع يعمل به 3 ملايين عامل.

وقال العفالق أن الهيئة لديها خططً وحلول لمشكلة إسكان العمالة، مضيفاً أن هذة التحديات لم تعالج منذ فترة، وأن معظم العمالة تسكن في مواقع لا تتوفر فيها المتطلبات الصحية، وأن الجائحة كشفت المشكلة للعلن، ووضع المسؤولون لها حلولاً قصيرة المدى، وأن الهيئة دورها تقديم المقترحات، وعلى الجهات الحكومية سن القوانين المنظمة.

ومن جهة أخرى ، أعلن رئيس الهيئة عن تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة ماجد القصبي، تجتمع أسبوعياً لبحث المشاريع المتعثرة ووضع الحلول بشأنها، ورفع التوصيات بها للجهات العليا.

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أحدث التعليقات

دوسري
وااااوو شغل واكي
محمد
حقت شغل
abdul
"...وأضاف : مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب و لا بد من حل الميليشيات المسلحة في طرابلس طوعا أو كرها ." الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي هي حكومة الوفاق الوطني بطرابلس وهي ايضا الحكومة المعترف بها دوليا. اما طبرق وبنغازي فكلام فارغ ومن أدوات جنرال حرب خليفة حفتر المهزوم العايش مختبئا في دور الجوار، مثله مثل عبد ربّو هادي منصور .
دوسري
على الاثرياء ذوي الدخل العالي وليس على الجميع قرار مدروس من ملحد الى الامام
دوسري
عليكم اللعنه ياقذرين ماحد جايب لنا الامراض الا انتوا اصلا يبيلكم مقاطعه من الدول خلوكم مع امراضكم كل يوم مرض جديد تفوو

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