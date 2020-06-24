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بالفيديو.. طريقة الاستفادة من خدمة التقاضي الإلكتروني للقضايا التجارية

Time منذ 27 دقيقة
Views 1312
بالفيديو.. طريقة الاستفادة من خدمة التقاضي الإلكتروني للقضايا التجارية

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة العدل كيفية الاستفادة من خدمة "التقاضي الإلكتروني للقضايا التجارية" التي تمكن أطراف الدعوى من تبادل المذكرات والردود على أسئلة الدائرة القضائية من خلال التوجه لناجز دون الحاجة إلى زيارة المحكمة.

وبينت الوزارة خطوات التقاضي الإلكتروني للقضايا التجارية، وهي كالتالي :

1- الدخول على بوابة ناجز : أضغط هنا

2-اختيار خدمة القضاء التجاري

3-تسجيل الدخول

4-اختيار خدمة التقاضي الإلكتروني

5- اختيار بدء الخدمة والموافقة على الإقرار

6-اختيار المذكرات لتبادل المذكرات، واختيار بيانات المذكرة، وإدخال ملخص ومحتوى المذكرة والمرفقات ووصفها ثم حفظ وإضافة

7-اختيار المرافعة الكتابية للرد على المرافعة الكتابية، ولا يمكن تعديل الرد بعد الإرسال.

ونوهت الوزارة بوجود 3 أنواع من الرسائل، وهي الرسالة التوجيهية لا تتطلب ردًا، وسؤال يتطلب ردًا كتابيا، وطلب يتضمن ردًا كتابيا وإرفاق ملف.

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أحدث التعليقات

دوسري
وااااوو شغل واكي
محمد
حقت شغل
abdul
"...وأضاف : مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب و لا بد من حل الميليشيات المسلحة في طرابلس طوعا أو كرها ." الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي هي حكومة الوفاق الوطني بطرابلس وهي ايضا الحكومة المعترف بها دوليا. اما طبرق وبنغازي فكلام فارغ ومن أدوات جنرال حرب خليفة حفتر المهزوم العايش مختبئا في دور الجوار، مثله مثل عبد ربّو هادي منصور .
دوسري
على الاثرياء ذوي الدخل العالي وليس على الجميع قرار مدروس من ملحد الى الامام
دوسري
عليكم اللعنه ياقذرين ماحد جايب لنا الامراض الا انتوا اصلا يبيلكم مقاطعه من الدول خلوكم مع امراضكم كل يوم مرض جديد تفوو

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