بالفيديو.. طريقة الاستفادة من خدمة التقاضي الإلكتروني للقضايا التجارية

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة العدل كيفية الاستفادة من خدمة "التقاضي الإلكتروني للقضايا التجارية" التي تمكن أطراف الدعوى من تبادل المذكرات والردود على أسئلة الدائرة القضائية من خلال التوجه لناجز دون الحاجة إلى زيارة المحكمة.
وبينت الوزارة خطوات التقاضي الإلكتروني للقضايا التجارية، وهي كالتالي :
1- الدخول على بوابة ناجز : أضغط هنا
2-اختيار خدمة القضاء التجاري
3-تسجيل الدخول
4-اختيار خدمة التقاضي الإلكتروني
5- اختيار بدء الخدمة والموافقة على الإقرار
6-اختيار المذكرات لتبادل المذكرات، واختيار بيانات المذكرة، وإدخال ملخص ومحتوى المذكرة والمرفقات ووصفها ثم حفظ وإضافة
7-اختيار المرافعة الكتابية للرد على المرافعة الكتابية، ولا يمكن تعديل الرد بعد الإرسال.
ونوهت الوزارة بوجود 3 أنواع من الرسائل، وهي الرسالة التوجيهية لا تتطلب ردًا، وسؤال يتطلب ردًا كتابيا، وطلب يتضمن ردًا كتابيا وإرفاق ملف.