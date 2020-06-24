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"قرقاش" يعلق على ترتيبات المملكة لموسم الحج هذا العام

Time منذ 56 دقيقة
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"قرقاش" يعلق على ترتيبات المملكة لموسم الحج هذا العام

أبو ظبي (صدى):
أشاد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية بترتيبات المملكة بشأن موسم الحج هذا العام 1441هـ .

وقال "قرقاش " في حسابه عبر " تويتر " : نشيد بالترتيبات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة. ففي ظل استمرار جائحة فيروس كورونا ومخاطر تفشي العدوى بين ضيوف بيت الله الحرام .

وأضاف : كان الاهتمام والأولوية بعد إقامة الشعيرة إلى حفظ الأنفس. القرار السعودي حكيم. ووازن بين أولويتيْن: عدم تعطل النسك وحفظ الأرواح.

وكان وزير الحج قد أعلن أن الحج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عام ولا يعانون من أمراض مزمنة ، كما أكد وزير الصحة قد أكد اتخاذ اجراءات صحية منها أن الحجاج سيخضعون لفحوص كورونا قبل الحج، وبعد الحج سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما ، وذلك للتمكين من آداء الحج دون مخاطر صحية .

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وزير الحج: الحج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عاما ولا يعانون من أمراض مزمنة

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أحدث التعليقات

دوسري
وااااوو شغل واكي
محمد
حقت شغل
abdul
"...وأضاف : مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب و لا بد من حل الميليشيات المسلحة في طرابلس طوعا أو كرها ." الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي هي حكومة الوفاق الوطني بطرابلس وهي ايضا الحكومة المعترف بها دوليا. اما طبرق وبنغازي فكلام فارغ ومن أدوات جنرال حرب خليفة حفتر المهزوم العايش مختبئا في دور الجوار، مثله مثل عبد ربّو هادي منصور .
دوسري
على الاثرياء ذوي الدخل العالي وليس على الجميع قرار مدروس من ملحد الى الامام
دوسري
عليكم اللعنه ياقذرين ماحد جايب لنا الامراض الا انتوا اصلا يبيلكم مقاطعه من الدول خلوكم مع امراضكم كل يوم مرض جديد تفوو

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