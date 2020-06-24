"قرقاش" يعلق على ترتيبات المملكة لموسم الحج هذا العام

أبو ظبي (صدى):
أشاد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية بترتيبات المملكة بشأن موسم الحج هذا العام 1441هـ .
وقال "قرقاش " في حسابه عبر " تويتر " : نشيد بالترتيبات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة. ففي ظل استمرار جائحة فيروس كورونا ومخاطر تفشي العدوى بين ضيوف بيت الله الحرام .
وأضاف : كان الاهتمام والأولوية بعد إقامة الشعيرة إلى حفظ الأنفس. القرار السعودي حكيم. ووازن بين أولويتيْن: عدم تعطل النسك وحفظ الأرواح.
وكان وزير الحج قد أعلن أن الحج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عام ولا يعانون من أمراض مزمنة ، كما أكد وزير الصحة قد أكد اتخاذ اجراءات صحية منها أن الحجاج سيخضعون لفحوص كورونا قبل الحج، وبعد الحج سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما ، وذلك للتمكين من آداء الحج دون مخاطر صحية .
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