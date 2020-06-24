«حميدتي» يوضح سبب وزن النساء بمطار الخرطوم

الخرطوم (صدى):
أوضح نائب رئيس المجلس السيادي ورئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان، محمد حمدان دقلو حميدتي، اليوم الأربعاء، أن السلطات ستعمل على منع النساء من تهريب ذهب البلاد عبر بمطار الخرطوم.
وصرح حميدتي: "سوف نكون مرابطين في مطار الخرطوم ولن نسمح بتهريب الذهب كما كان يحدث سابقاً"؛ محذرًا التجار الذين يستخدمون النساء في تجارة الذهب، وقال وضعنا ضوابط صارمة لمنع ذلك.
وأضاف: "هنالك تحايل، المرأة تملأ يديها ذهباً تمشي دبي، نخليها تمشي، لكن عندنا ميزان في المطار بنوزنها أمشي ما هي بكرة بتجي راجعة.. تجي دون ذهب والله عشرة سنة سجن".
وتابع: "نجدد التزام الحكومة بتطبيق القانون والعقوبات الرادعة تجاه من يتلاعبون باقتصاد البلاد وتهريب الذهب، وستشهد الأيام المقبلة ضخ أموال كبيرة من الدولار في خزانة البنك المركزي التي ستسهم في خفض أسعار العملات الأجنبية، ختاما نُشيد بكل المساهمين وبدورهم في الإيفاء بالمتطلبات المعيشية من خلال توفير السلع الإستراتيجية".