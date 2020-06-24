نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«حميدتي» يوضح سبب وزن النساء بمطار الخرطوم

Time منذ ساعة
Views 1395
«حميدتي» يوضح سبب وزن النساء بمطار الخرطوم

الخرطوم (صدى):
أوضح نائب رئيس المجلس السيادي ورئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان، محمد حمدان دقلو حميدتي، اليوم الأربعاء، أن السلطات ستعمل على منع النساء من تهريب ذهب البلاد عبر بمطار الخرطوم.

وصرح حميدتي: "سوف نكون مرابطين في مطار الخرطوم ولن نسمح بتهريب الذهب كما كان يحدث سابقاً"؛ محذرًا التجار الذين يستخدمون النساء في تجارة الذهب، وقال وضعنا ضوابط صارمة لمنع ذلك.

وأضاف: "هنالك تحايل، المرأة تملأ يديها ذهباً تمشي دبي، نخليها تمشي، لكن عندنا ميزان في المطار بنوزنها أمشي ما هي بكرة بتجي راجعة.. تجي دون ذهب والله عشرة سنة سجن".

وتابع: "نجدد التزام الحكومة بتطبيق القانون والعقوبات الرادعة تجاه من يتلاعبون باقتصاد البلاد وتهريب الذهب، وستشهد الأيام المقبلة ضخ أموال كبيرة من الدولار في خزانة البنك المركزي التي ستسهم في خفض أسعار العملات الأجنبية، ختاما نُشيد بكل المساهمين وبدورهم في الإيفاء بالمتطلبات المعيشية من خلال توفير السلع الإستراتيجية".

Time واتساب

أحدث التعليقات

دوسري
وااااوو شغل واكي
محمد
حقت شغل
abdul
"...وأضاف : مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب و لا بد من حل الميليشيات المسلحة في طرابلس طوعا أو كرها ." الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي هي حكومة الوفاق الوطني بطرابلس وهي ايضا الحكومة المعترف بها دوليا. اما طبرق وبنغازي فكلام فارغ ومن أدوات جنرال حرب خليفة حفتر المهزوم العايش مختبئا في دور الجوار، مثله مثل عبد ربّو هادي منصور .
دوسري
على الاثرياء ذوي الدخل العالي وليس على الجميع قرار مدروس من ملحد الى الامام
دوسري
عليكم اللعنه ياقذرين ماحد جايب لنا الامراض الا انتوا اصلا يبيلكم مقاطعه من الدول خلوكم مع امراضكم كل يوم مرض جديد تفوو

أخر الأخبار

وقوع إصابات في حادث اصطدام 3 مركبات على طريق الساحل
وقوع إصابات في حادث اصطدام 3 مركبات على طريق الساحل
Time منذ 13 ثانية Views 1006
كوريا الشمالية توقف خطط التحرك ضد كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية توقف خطط التحرك ضد كوريا الجنوبية
Time منذ 51 ثانية Views 1034
"آل الشيخ" يوجه بالحديث حول ترتيبات الحج هذا العام في خطبة الجمعة
"آل الشيخ" يوجه بالحديث حول ترتيبات الحج هذا العام في خطبة الجمعة
Time منذ دقيقة Views 1046
ضبط 4 مخالفات في عدد من المناطق المحمية
ضبط 4 مخالفات في عدد من المناطق المحمية
Time منذ دقيقة Views 1047
أردوغان يطالب قطر بمضاعفة الأموال لدعمه في ليبيا بعد تهديدات قوية من السيسي
أردوغان يطالب قطر بمضاعفة الأموال لدعمه في ليبيا بعد تهديدات قوية من السيسي
Time منذ 9 دقائق Views 1165
إنهاء قضيتي موسلين وساديو يحيى ضد الفيحاء
إنهاء قضيتي موسلين وساديو يحيى ضد الفيحاء
Time منذ 9 دقائق Views 1165
"التعليم" تعلن موعد تسجيل الأطفال في الروضات بجميع المناطق
"التعليم" تعلن موعد تسجيل الأطفال في الروضات بجميع المناطق
Time منذ 12 دقيقة Views 1215
بالفيديو.. المطلق لشاب مُعاق: بر الوالدين أفضل من صلاة الجماعة
بالفيديو.. المطلق لشاب مُعاق: بر الوالدين أفضل من صلاة الجماعة
Time منذ 13 دقيقة Views 1220
المملكة خلال رئاستها لمجموعة الـ20 تتناول مبادرة تمكين المرأة وتعزيز تقدمها
المملكة خلال رئاستها لمجموعة الـ20 تتناول مبادرة تمكين المرأة وتعزيز تقدمها
Time منذ 16 دقيقة Views 1226
مايا خليفة تجري عملية تجميل في أنفها (صورة)
مايا خليفة تجري عملية تجميل في أنفها (صورة)
Time منذ 22 دقيقة Views 127